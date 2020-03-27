Пермская епархия совершила автомобильный молебен против коронавируса

Священнослужители Пермской епархии провели молебен об ограждении краевой столицы от болезней, сообщили Накануне.RU в пресс-службе епархии.

Молебен был совершен на автомобиле, в котором находилась икона Божией Матери "Пермская". На автомобиле священнослужители объехали все районы города. Икона была доставлена в самые значимые места Перми, а также в центральные храмы и монастыри краевой столицы.

Сообщается, что это мероприятие вместе с другими профилактическими и медицинскими мерами по предотвращению коронавирусной инфекции будет способствовать укреплению духовно-нравственного состояния жителей города.