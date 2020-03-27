07 Октября 2020
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Сочи, Олимпийский парк (2015) | Фото: olympdep.ru

Жители Сочи просят закрыть город от туристов на период "карантинной недели"

Парки Сочи закрыты для посетителей из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает администрация курорта.

Как заявил вице-мэр города Владимир Пушкарев, необходимо максимально обезопасить жителей и гостей Сочи.

Временно будут закрыты парки "Ривьера", "Дендрарий" и все рекреационные объекты Сочинского национального парка: "Агурское ущелье и водопады", "33 водопада", "Волконское ущелье", "Змейковские водопады".

Ранее глава Сочи Алексей Копайгородский обратился к россиянам с просьбой отказаться от посещения курорта хотя бы на ближайшую неделю. Он также попросил сочинцев сидеть в "выходную неделю" дома.

Между тем, местные жители просят временно совсем закрыть город от туристов, пишет Regnum. Авторы петиции, размещннной на специализированной платформе, опасаются, что в Сочи на "карантинные каникулы" массово приедут гости из других городов.

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Жители Сочи просят закрыть город от туристов на период "карантинной недели"

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Теги: сочи, туристы, коронавирус, карантин



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