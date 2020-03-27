В Санкт-Петербурге появились "карантинные патрули"

В северной столице полиция совместно с Роспотребнадзором начала патрулировать город на предмет выявления граждан, нарушающих карантин. Созданы дежурные группы, они уже выявили 22 случая нарушения режима изоляции. Будут ли к ним применяться штрафы – пока неизвестно.

Напомним, на следующей неделе Госдума собирается ужесточить наказания за нарушения карантина. Сейчас непослушный гражданин может получить штраф до 80 тыс. руб., а после ужесточения статей в КоАП и УК ему может грозить штраф до 1 млн руб. или тюремный срок.