07 Октября 2020
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Общество В России Санкт-Петербург
(2004) | Фото

В Санкт-Петербурге появились "карантинные патрули"

В северной столице полиция совместно с Роспотребнадзором начала патрулировать город на предмет выявления граждан, нарушающих карантин. Созданы дежурные группы, они уже выявили 22 случая нарушения режима изоляции. Будут ли к ним применяться штрафы – пока неизвестно.

Напомним, на следующей неделе Госдума собирается ужесточить наказания за нарушения карантина. Сейчас непослушный гражданин может получить штраф до 80 тыс. руб., а после ужесточения статей в КоАП и УК ему может грозить штраф до 1 млн руб. или тюремный срок.

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В Санкт-Петербурге появились "карантинные патрули"

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Теги: карантин, санкт-петербург, патруль, коронавирус в россии



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