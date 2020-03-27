Чем занять себя на карантине: Подборка полезных ресурсов для школьников

По поручению полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе в аппарате организована рабочая группа по созданию дополнительного образовательного и развивающего контента в онлайн доступе.

В задачи рабочей группы входит анализ и распространение наилучших сетевых практик, а также подготовка предложений по повышению эффективности и доступности для граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Уральского федерального округа, соответствующих ресурсов сети Интернет. Работа проводится в рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации, данных в его Обращении к гражданам России от 25 марта 2020 год.

Рабочую группу возглавил заместитель полномочного представителя Борис Кириллов. В ее состав вошли представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Роскомнадзора, компании Ростелеком, руководители средств массовой информации, НКО, специализирующиеся на разработке интернет-контента.

В регионах УФО уже имеются успешные практики по созданию образовательного и развлекательного контента для тех, кто вынужденно находится дома. Особо стоит отметить проекты, реализуемые в Тюменской области и на Ямале", - рассказал заместитель полпреда. В их числе – тюменский портал #лучшедома72. Он создан 17 марта, но уже завоевал немалую популярность. Здесь проведено уже более 50 онлайн-событий, которые суммарно набрали более 600 тыс. просмотров и порядка 2000 комментариев. До 12 апреля здесь состоится еще более 100 событий.

Самые востребованные из них – проекты с длительным участием из дома "Студвесна онлайн", "Ток-театр", интеллектуальный турнир "Кубок Короны", "Домашка" (задания с игровой механикой для школьников по созданию контента в домашних условиях), онлайн-конкурс для IT разработчиков "Диванный разраб". На портале #лучшедома72 есть также онлайн-кинотеатр, транслируются концерты известных исполнителей, спектакли лучших театров страны.

В похожем формате и также весьма успешно работает другой региональный ресурс – проект #удАленка89, созданный в ЯНАО. Его отличают интерактивные форматы, например, возможность предложить свой сценарий для онлайн-сериала из 15-секундных видео, которые снимает медиаканал "ЯМолод". На этом же ресурсе проводится онлайн-турнир по интеллектуальным играм, марафон эфиров с экспертами, онлайн-квест "Игры памяти", танцевальный челлендж в "Тик-ток". Здесь же представлена подборка бесплатных онлайн-курсов, фильмов, книг и музыки.

Подобные ресурсы есть и в других регионах Уральского федерального округа. Например, в Челябинской области есть интересная афиша онлайн-мероприятий и подборка сервисов на период вынужденных "каникул".

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре можно погрузиться в мир искусства, не выходя из дома.

В Курганской области доступен интересный обзор цифровых образовательных ресурсов и сервисов, которые могут быть востребованы педагогами для обучения в режиме онлайн.

В Свердловской области на онлайн-занятия и мастер-классы приглашает Центр культуры "Орджоникидзевский".

Число ресурсов, позволяющих с пользой провести время на период вынужденных отпусков и каникул, постоянно увеличивается.

Сайт полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе и далее будет информировать о наиболее интересных из них.