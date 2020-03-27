Правнуки Елизаветы II устроили овацию врачам, сражающимся с коронавирусом

Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон: принц Джордж (6), принцесса Шарлотта (5) и принц Луи (2) – стали участниками общенациональной акции в поддержку медработников, которые спасают заболевших коронавирусом COVID-19.

Акцию устраивают ежедневно. Люди на улицах, в немногочисленных общественных местах, оставшихся открытыми, а также на балконах своих домов – начинают аплодировать ровно в 20:00. Таким образом они поддерживают не смыкающих глаза медиков.

В аккаунте герцога и герцогини Кембриджских (титул Уиляьма и Кейт после свадьбы) появилось видео, где трое детей пары тоже аплодируют. "Всем врачам, медсестрам, нянечкам, врачам общей практики, фармацевтам, волонтерам и другим сотрудникам, которые работают не покладая рук, чтобы помочь пострадавшим от COVID-19: спасибо", - гласит подпись.

В Великобритании более 11 тыс. заразившихся коронавирусом, более сотни человек погибло. Коронавирус затронул и королевскую семью: отец Уильяма, наследник престола принц Чарльз Уэльский (71) заболел и находится на изоляции в Шотландии.