В семи российских регионах войска химзащиты проводят учения по борьбе с массовым заражением

Подразделения войск радиационной, химической и бактериологической защиты Западного и Центрального военных округов отрабатывают на полигонах борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующий видеоролик показал телеканал "Звезда".

В учениях задействованы подразделения ВКС, РВСН, инженерных войск и организаций медицинского обеспечения. Тренировки проходят в семи регионах - на полигонах в Ленинградской, Нижегородской, Воронежской и Курской областях, под Самарой и Екатеринбургом, у Челябинска и Кемерово.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, в ходе тренировки военные полицейские исключают доступ людей и транспорта (ставят блокпосты) и патрулируют местность, используя дроны. Мобильные посты тренируются обрабатывать улицы, дороги, дома в местах заражений.

Ранее в соцсетях и мессенджерах начали распространять видео с бронетехникой и военными, которых перевозили на автобусах. В комментариях начали делать предположения, что армию перебрасывают в Москву для закрытия города.

Напомним, 25 марта президент России поручил проверить готовность вооруженных сил страны к борьбе с коронавирусом. Всего в проверке готовности планируется задействовать около тысячи военнослужащих и 200 единиц техники. Проверка продлится до 28 марта. Отмечалось, что военные, помимо прочего, проверят готовность к перевозке медицинского оборудования в отдаленные районы для помощи больным то, и насколько военнослужащие готовы к организации карантинных мероприятий.