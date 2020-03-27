07 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
суд (2016) | Фото:Накануне.RU

Четверо уральцев взорвали банкомат и сбежали, не взяв деньги

На Среднем Урале перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в покушении на кражу денег из банкомата. Перед этим устройство взорвали.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в ноябре прошлого года: 25-летний обвиняемый и его трое неустановленных сообщников решили похитить средства из банкомата, расположенного в непосредственной близости от поселка Кедровка в Березовском. В одном из строительных супермаркетов подельники купили защитную одежду, скрывающую лица, сапоги, текстильные перчатки, а также нашли лом-гвоздодер и баллон с неустановленным газом с редуктором.

В ночь на 4 ноября 2019 года соучастники прибыли к банкомату, стоявшему внутри входной группы поселкового супермаркета. Отжав входную дверь, они незаконно проникли туда, а затем с помощью газового баллона взорвали банкомат. В это время в нем находилось 896 тысяч рублей.

Вскоре один из наблюдавших за обстановкой предупредил, что к магазину движется некий автомобиль. Опасаясь быть застигнутыми на месте преступления, сообщники скрылись, не успев похитить деньги.

Поймать удалось только одного из банды. Сейчас его уголовное дело направлено в Березовский городской суд. Остальных участников несостоявшегося похищения ищут.

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Четверо уральцев взорвали банкомат и сбежали, не взяв деньги

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Теги: банкомат, взрыв, суд



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