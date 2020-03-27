На Ямале из-за угрозы коронавируса прекращена вахта на крупнейшем месторождении – Бованенковском

Из-за угрозы распространения коронавируса на Ямале прекращена смена вахтовиков Бованенковского месторождения. Об этом в корпоративном издании "Газовик", которое издают сотрудники "Газпром добыча Надым", сообщил гендиректор компании Игорь Мельников, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее губернаторы Тюменской области, Югры и Ямала объявили о введении в регионах режима повышенной готовности. Одна из рекомендаций для северных автономий - продление вахты. Этой мерой воспользовалась, в частности, "Газпром добыча Надым". Руководство разово увеличило продолжительность вахты на объектах полуострова Ямал до двух с половиной месяцев, на объектах Надым – Пур – Тазовского региона – до полутора месяцев. 26 марта стало известно, что на Бованенковском месторождении изолированы 20 вахтовиков, контактировавших с больным коронавирусом.

"Сложившаяся ситуация вынуждает меня принять сложное решение. С 27 марта мы полностью прекращаем смену вахтового персонала, как для работников нашей компании, так и для подрядных организаций. Те, кто должен был до 28 марта залететь на Ямал и до 2 апреля заехать на месторождения Надым – Пур – Тазовского региона, теперь остаются дома. Их коллеги-сменщики остаются на объектах, как минимум до середины мая. Приостанавливается работа аэропорта Бованенково и железнодорожной станции Карская. Пока – до 31 марта. В этот день закончится 14-дневный срок с момента контакта работников "Газпром центрэнергогаз" с носителем вируса. Их состояние и результаты анализов определят дальнейший ход развития событий", - сообщил Мельников.

По его словам, "решение оставить вахтовиков на месторождении сложное, неприятное, но необходимое".

"Вирус не дает нам возможности для манёвра, а за проявленную мягкость наказывает. Продолжение смены персонала создает реальную угрозу для вашего здоровья, здоровья ваших коллег, друзей, близких. Прошу это понять. Я обещаю приложить максимум усилий для недопущения распространения коронавируса на наших объектах и для того, чтобы долгая вахта прошла для вас как можно комфортнее", - сказал Мельников.

Бованенковское - крупнейшее газовое месторождение на полуострове Ямал. Расположено в 40 км от побережья Карского моря в нижнем течении рек Сё-Яха, Мордыяха и Надуй-Яха. Близ месторождения находится посёлок Бованенково. Проектная мощность месторождения — до 140 млрд "кубов" газа/год.