В Прикамье сумма налоговой поддержки бизнесменов из-за коронавируса составит миллиард

В Пермском крае врио губернатора Дмитрий Махонин провел совещание по мерам поддержки бизнеса в условиях борьбы с коронавирусом. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства, компании сфер общественного питания, торговли автотранспортными средствами, гостиницы, туристический бизнес и другие организации получат отсрочку по уплате транспортного налога, налога на имущество, арендных платежей на землю и недвижимость.

"Кроме того, краевые власти предусматривают средства поддержки из госфондов. Патент в озвученных сферах бизнеса будет установлен символический – 1 рубль. Меры поддержки будут корректироваться, исходя из данных федеральной налоговой службы, так как ведомство имеет доступ к данным онлайн-касс. Мы поймем, какие сферы нуждаются в нашей поддержке по их реальным оборотам", – прокомментировал итоги совещания Дмитрий Махонин.

Также предприниматели, которые работают в небольших помещениях, будут освобождены от имущественного налога. Эта категория предпринимателей сможет воспользоваться налоговым вычетом на площади торгово-офисной недвижимости в 100 кв. м, действующим в настоящее время для организаций. Для поддержки арендаторов предлагается стимулировать собственников-арендодателей временно снизить арендную плату. Для этого власти вводят льготу, предусматривающую снижение суммы налога для собственников на размер снижения арендной платы для их арендаторов.

Индивидуальные предприниматели, работающие по упрощенной системе налогообложения, смогут рассчитывать на снижение налоговой ставки с 6 до 1%.

Сумма выпадающих доходов в результате этих мер поддержки составит 1 млрд руб. Предполагается, что они будут действовать в течение года.