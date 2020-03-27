Главврач больницы №40: У Льва Лещенко коронавирус, состояние стабильное

Главврач Московской городской больницы №40 Денис Проценко подтвердил, что у 78-летнего певца Льва Лещенко коронавирусная инфекция.

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Проценко написал на своей странице в Facebook, что с согласия артиста решил опубликовать информацию о его здоровье – ради прекращения спекуляций на теме в СМИ и соцсетях.

"Л.В. поступил к нам в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. После дообследования была подтверждена короновирусная этиология пневмонии. В первые сутки после поступления состояние пациента ухудшилось - наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови. В связи с этим мы продолжили лечение в условиях отделения реанимации. На сегодняшний день состояние пациента стабильно и он не нуждается в дополнительном кислороде и мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении", - написал Проценко.

Ранее СМИ сообщали, что вместе с Львом Лещенко была госпитализирована его супруга. Близкий друг певца Владимир Винокур журналистам говорил, что у Лещенко просто воспаление легких.