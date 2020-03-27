Режим ЧС ввели в Южно-Сахалинске из-за прилетевших из Таиланда туристов
Власти Южно-Сахалинского городского округа ввели на территории муниципалитета режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за прибывших из-за границы туристов.
26 марта вечером в Южно-Сахалинск прилетел борт с туристами из Таиланда. Всех людей - около 200 человек - сразу же посадили в автобусы и увезли в детский лагерь "Юбилейный" в пригород.
Как сообщает ТАСС, уже стали известны результаты проведенного для туристов тестирования на коронавирус. Анализы 29 пассажиров из Таиланда направлены на дополнительную проверку, так как не были отрицательными, в них выявили неизвестную инфекцию.
27 марта в Южно-Сахалинске будут встречать еще один борт из Таиланда, добавляет Regnum. Все 250 человек также будут отправлены на карантин.
Напомним, Таиланд с 26 марта полностью закрывает въезд и выезд из страны. Ранее премьер-министр Таиланда заявил, что страна объявит чрезвычайное положение из-за коронавируса. Посольство РФ призвало россиян покинуть королевство до введения ЧП.