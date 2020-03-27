Режим ЧС ввели в Южно-Сахалинске из-за прилетевших из Таиланда туристов

07 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Дальневосточный ФО В России
аэропорт Шереметьево, Аэрофлот, самолеты (2019) | Фото: Накануне.RU

Режим ЧС ввели в Южно-Сахалинске из-за прилетевших из Таиланда туристов

Власти Южно-Сахалинского городского округа ввели на территории муниципалитета режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за прибывших из-за границы туристов.

26 марта вечером в Южно-Сахалинск прилетел борт с туристами из Таиланда. Всех людей - около 200 человек - сразу же посадили в автобусы и увезли в детский лагерь "Юбилейный" в пригород.

Как сообщает ТАСС, уже стали известны результаты проведенного для туристов тестирования на коронавирус. Анализы 29 пассажиров из Таиланда направлены на дополнительную проверку, так как не были отрицательными, в них выявили неизвестную инфекцию.

27 марта в Южно-Сахалинске будут встречать еще один борт из Таиланда, добавляет Regnum. Все 250 человек также будут отправлены на карантин.

Напомним, Таиланд с 26 марта полностью закрывает въезд и выезд из страны. Ранее премьер-министр Таиланда заявил, что страна объявит чрезвычайное положение из-за коронавируса. Посольство РФ призвало россиян покинуть королевство до введения ЧП.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Режим ЧС ввели в Южно-Сахалинске из-за прилетевших из Таиланда туристов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: южно-сахалинск, коронавирус, режим чс, туристы из таиланда



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 27.03.2020 12:16 Мск Сахалинцы, прилетевшие из Таиланда, устраивают бунт в карантинном лагере

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети