Режим ЧС ввели в Южно-Сахалинске из-за прилетевших из Таиланда туристов

Власти Южно-Сахалинского городского округа ввели на территории муниципалитета режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за прибывших из-за границы туристов.

26 марта вечером в Южно-Сахалинск прилетел борт с туристами из Таиланда. Всех людей - около 200 человек - сразу же посадили в автобусы и увезли в детский лагерь "Юбилейный" в пригород.

Как сообщает ТАСС, уже стали известны результаты проведенного для туристов тестирования на коронавирус. Анализы 29 пассажиров из Таиланда направлены на дополнительную проверку, так как не были отрицательными, в них выявили неизвестную инфекцию.

27 марта в Южно-Сахалинске будут встречать еще один борт из Таиланда, добавляет Regnum. Все 250 человек также будут отправлены на карантин.