В Екатеринбурге открыта "горячая линия" для пенсионеров, вынужденных сидеть дома из-за коронавируса

Администрация Екатеринбурга запустила "горячую линию" для оказания помощи жителям города старше 65 лет в условиях непростой ситуации с коронавирусом.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, по телефону 304-12-18 пожилые жители столицы Урала смогут получить разъяснения о том, как вызвать на дом врача и "скорую помощь". Также они имеют возможность оставить заявку на доставку продуктов и медикаментов и получить ответы на другие волнующие их вопросы.

Ранее свердловчанам старше 65 лет было рекомендовано до 12 апреля побыть дома и стараться никуда не выходить.

В регионе с завтрашнего дня закрываются магазины, клубы, рестораны и другие заведения. Работать не будет почти ничего.

По последним официальным данным, в Свердловской области насчитывается 20 заболевших новым коронавирусом.