Из-за взрыва в Магнитогорске задержан родственник проживавших в квартире

Задержан родственник семьи, пострадавшей при взрыве в Магнитогорске. Губернатор региона Алексей Текслер сообщил об этом сегодня на брифинге. По его словам, он занимается ремонтными работами и именно он несколько дней назад принес в квартиру газовый баллон.

"В этой квартире в этот вечер была бабушка с детьми, она вышла проводить подругу и в это время случилось событие. Возбуждено уголовное дело. Этот человек задержан", - подчеркнул он.

Следов взрывчатых веществ на месте ЧП не обнаружено. "Мне доложили, что взрывчатых веществ на месте не обнаружено, это официальная информация. В результате происшествия повреждены квартиры второго и третьего этажа, балконы четвертого и пятого этажей. В результате пожара погибли два человека: женщина 1951 года и ребенок 2006 года. Два человека находятся в больницах Магнитогорска. Это ребенок в возрасте 1,5 года, Илья. Он в крайне тяжёлом состоянии, врачи делают все возможное и невозможное. Ещё один человек средней тяжести - мужчина 1963 года рождения", - рассказал глава региона.

Медицинская помощь на месте была оказана 14 человекам, в госпитализации они не нуждается. Спасён 31 человек. В настоящий момент организована работа психологов. Все службы отработали оперативно.

В Магнитогорске накануне был введен режиме ЧС. Организован пункт временного размещения, там находятся 16 человек. Остальные пострадавшие разместились у друзей и родственников.

Сегодня городская мэрия вместе с проектировщиками и жильцами начала осмотр всех помещений для принятия решений о дальнейшей эксплуатации.

"Будет оказана вся помощь, в том числе и финансовая. Решение по выплате в связи с гибелью члена семьи она принята. Речь идёт о выплате 1 млн руб. Выплата в связи с причинением среднего и тяжкого вреда здоровью это 400 тыс. Руб. Финансовая помощь в связи с утратой имущества составит в случае полной утраты 100 тыс., Частичной утраты 50 тыс.", - уточнил губернатор.

По факту гибели двух человек в результате взрыва газовоздушной смеси возбуждено уголовное дело.