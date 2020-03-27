На Ямале три человека погибли после того, как выпили найденный в лесу метиловый спирт

В Надыме несколько человек погибли после отравления метиловым спиртом, бочку с которым ранее нашли в лесу, сообщили Накануне.RU в окружной прокуратуре.

По данным следствия, летом 2019 г. житель Надыма нашёл в лесу бочку с жидкостью, похожей на спирт. О своей находке он рассказывал коллегам. О её качестве, в том числе безопасности употребления, он ничего не знал, однако отметил, что уже пил её и ничего опасного с ним не случилось.

Один из знакомых попросил перелить ему 5 л жидкости. Получив её, он оставил 1,5 л себе, а остальное передал отцу, жившему в Приуральском районе. 18-21 февраля 2020 г. трое из тех, кто пил содержимое бочки, умерли.

В ходе судебной экспертизы выяснилось, что причиной смерти стало острое отравление метиловым спиртом, а выпитая ими жидкость – метанолом. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Остатки ядовитого вещества изъяты.