США вышли на первое место по числу зараженных COVID-19

США вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обогнав Италию и Китай, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Согласно актуальным данным, в США известно о 85 840 случаях заражения COVID-2019. Отрыв от Китая, занимающего второе место составляет 4 тыс. человек.

В то же время летальных исходов в США значительно меньше по отношению к общему числу выявленных случаев: 1296 против 32891 в Китае.

Третье место по количеству заболеваний COVID-19 у Италии. Однако, судя по динамике, в ближайшее время эта страна поменяется местами с Китаем вслед за США, пишет Regnum.

Ранее в ВОЗ не исключили, что США потенциально могут стать новым эпицентром пандемии COVID-19. Тюрьмы полутора десятков штатов США начали отпускать заключенных домой, опасаясь массовых вспышек коронавируса.

17 марта сообщалось, что в Штатах начались клинические испытания на людях вакцины от коронавируса. Первые добровольцы проведут под наблюдением врачей около месяца.