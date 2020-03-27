В Челябинской области 8 подтвержденных случаев коронавируса и 12 человек условно положительных

В Челябинской области восемь подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, у 12 человек установлен условно положительный результат. Об этом на брифинге по ситуации с распространением коронавируса в регионе сообщил губернатор Алексей Текслер.

Накануне было известно о трёх случаях условно положительных результатов на коронавирус. Это женщина, контактная по заболевшей семье, а также два человека, вернувшиеся из Турции и Вьетнама, передает корреспондент Накануне.RU.

К этим случаям добавились ещё девять новых случаев.

Как рассказал Алексей Текслер, три человека, у которых был выявлен условно положительный результат, новые заболевшие находятся дома, соблюдают карантин и будут в ближайшее время госпитализированы.

Установлено, что из 20 случаев заболевания, 12 случаев завозных.

По данным регионального минздрава, тяжёлых случаев нет, состояние заболевших удовлетворительное.