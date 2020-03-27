07 Октября 2020
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Происшествия Челябинская область
Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области 8 подтвержденных случаев коронавируса и 12 человек условно положительных

В Челябинской области восемь подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, у 12 человек установлен условно положительный результат. Об этом на брифинге по ситуации с распространением коронавируса в регионе сообщил губернатор Алексей Текслер

Накануне было известно о трёх случаях условно положительных результатов на коронавирус. Это женщина, контактная по заболевшей семье, а также два человека, вернувшиеся из Турции и Вьетнама, передает корреспондент Накануне.RU.  

К этим случаям добавились ещё девять новых случаев.  

Как рассказал Алексей Текслер, три человека, у которых был выявлен условно положительный результат, новые заболевшие находятся дома, соблюдают карантин и будут в ближайшее время госпитализированы.  

Установлено, что из 20 случаев заболевания, 12 случаев завозных.  

По данным регионального минздрава, тяжёлых случаев нет, состояние заболевших удовлетворительное.

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В Челябинской области 8 подтвержденных случаев коронавируса и 12 человек условно положительных

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Теги: коронавирус, госпитализация, карантин



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