В Челябинской области 8 подтвержденных случаев коронавируса и 12 человек условно положительных
В Челябинской области восемь подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, у 12 человек установлен условно положительный результат. Об этом на брифинге по ситуации с распространением коронавируса в регионе сообщил губернатор Алексей Текслер.
Накануне было известно о трёх случаях условно положительных результатов на коронавирус. Это женщина, контактная по заболевшей семье, а также два человека, вернувшиеся из Турции и Вьетнама, передает корреспондент Накануне.RU.
К этим случаям добавились ещё девять новых случаев.
Как рассказал Алексей Текслер, три человека, у которых был выявлен условно положительный результат, новые заболевшие находятся дома, соблюдают карантин и будут в ближайшее время госпитализированы.
Установлено, что из 20 случаев заболевания, 12 случаев завозных.
По данным регионального минздрава, тяжёлых случаев нет, состояние заболевших удовлетворительное.