В РПЦ назвали антиконституционным ограничение петербургских властей на посещение храмов

В Московской патриархии Русской Православной церкви прокомментировали распоряжение администрации Санкт-Петербурга, в котором настоятельно рекомендуется воздержаться от походов в храмы на следующей неделе – в целях борьбы с распространением коронавируса.

В РПЦ считают, что этот запрет противоречит Конституции. Судя по выводам, которые делает правовое управление МП РПЦ, указов правительства и президента в случае введения федерального положения ЧП воцерковленные люди тоже могут ослушаться.

"Право гражданина на свободу совести и вероисповедания может быть ограничено в целях защиты здоровья граждан только федеральным законом (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ; п. 2 ст. 3 федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях"), - говорится в комментарии. - Иные акты органов власти (включая акты органов власти субъектов Российской Федерации и муниципальных органов) не могут ограничивать свободу совести и вероисповедания, включая право граждан посещать религиозные объекты в целях участия в богослужениях, поскольку такие акты не имеют статуса федерального закона".

Ранее в РПЦ выпустили рекомендации для священнослужителей, которые предусматривают усиление санитарной обработки храмов, но не вводят отказа, например, от причастия, а также напрямую не рекомендуют отговаривать прихожан от массовых сборов вместе.