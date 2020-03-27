07 Октября 2020
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Общество Тюменская область Уральский ФО
закрыто, табличка (2020) | Фото: liveangarsk.ru/image/504544-zakryto

В Тюмени на карантин закрываются все магазины кроме продуктовых и аптек

В Тюменской области с 28 марта по 5 апреля приостанавливается деятельность предприятий розничной торговли, кроме аптек, торговых объектов с продовольственными товарами и товарами первой необходимости. Об этом сообщает региональный оперштаб со ссылкой на замгубернатора Андрея Пантелеева, передает корреспондент Накануне.RU.

Также приостанавливается работа Торговых центров и комплексов, за исключением объектов на их территории, которые реализуют продукты и товары первой необходимости. В отелях питание вводится только в номерах.

Предприятиям общепита разрешают только торговлю на вынос и доставку еды на дом. При этом ограничение не распространяется на буфеты и столовые на территории предприятий, которые продолжают работать на следующей неделе. Список этих предприятий будет конкретизирован позже.

Кроме того, закрываются аттракционы, зоопарки, аквапарки, спа комплексы, фитнес центры. Прекращается заезд в санаторно-курортные учреждения. В том числе на термальные источники. Если люди уже там находятся - они продолжают свое лечение.

Стоматологии будут работать только при экстренных случаях, при сильной зубной боли. Поэтому им нужно сократить на время работающий штат. Ограничивается посещение религиозных объектов.

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В Тюмени на карантин закрываются все магазины кроме продуктовых и аптек

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Теги: коронавирус, пневмония, covid-19, карантин



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