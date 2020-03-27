07 Октября 2020
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пожар на улице Омская (2020) | Фото: 66.mchs.gov.ru

Пожар с гибелью семи человек в Екатеринбурге оказался массовым убийством

Предварительной причиной пожара на улице Омская в Екатеринбурге является поджог. К такому выводу пришли следователи.

Напомним, огонь вспыхнул поздно вечером в четверг в двухэтажном одноподъездном деревянном доме, конструкции здания способствовали его быстрому распространению. При пожаре погибли семь человек, еще один пострадал. В данный момент возгорание полностью ликвидировано.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом) и части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Личности погибших сейчас устанавливаются.

пожар на улице Омская(2020)|Фото: 66.mchs.gov.ru

Работа поручена первому отделу по расследованию особо важных дел. Также устанавливаются и допрашиваются свидетели инцидента. Ведется розыск подозреваемых.

Свою проверку начала прокуратура. Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, рассматриваются все возможные версии. Предполагаемая причина возгорания - поджог. По делу назначена пожарно-техническая экспертиза.

пожар на улице Омская(2020)|Фото: 66.mchs.gov.ru

Губернатору Евгению Куйвашеву уже доложили о пожаре. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, глава региона держит ситуацию под контролем, находясь в диалоге со всеми оперативными службами и мэром Екатеринбурга Александром Высокинским.

Куйвашев потребовал выяснить причины происшествия, а также оказать помощь семьям погибших и пострадавших. Высокинскому поручено обеспечить жильцов дома квартирами из маневренного фонда.

Стоит отметить, что совсем рядом со сгоревшим домом строится жилой комплекс "Основа". В Екатеринбурге уже были случаи, когда в районе застройки горели двухэтажные дома - в марте этого года поджоги не раз случались на Уралмаше и Эльмаше.

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Пожар с гибелью семи человек в Екатеринбурге оказался массовым убийством

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Теги: поджог, дом, Екатеринбург



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