07 Октября 2020
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Происшествия В России
Кремль, башня, Администрация президента (2018) | Фото: nakanune.ru

СМИ сообщают о выявлении коронавируса у нескольких сотрудников Кремля

По меньшей мере по одному случаю заражения новым коронавирусом выявили в администрации президента России и в управлении делами президента, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Пресс-секретарь Управделами Елена Крылова заявила изданию, что ей об этом ничего не известно. Она добавила, что в Кремле соблюдают меры предосторожности, предписанные Роспотребнадзором.

26 марта в пресс-службе правительства России сообщили, что один из сотрудников аппарата мог заразиться коронавирусом, его отправили на карантин. Все сотрудники, контактировавшие с ним, взяты под наблюдение.

По словам источников, с 30 марта в Кремле вводятся новые меры предосторожности. Сотрудников в возрасте старше 60 лет отправляют на удаленный режим работы на две недели. Чиновников, чей функционал позволяет им работать из дома, отправят на удаленный режим работы.

Кроме того, в Кремле вводятся ограничения на прием посетителей. Чиновникам не рекомендовано приглашать в здания администрации президента посторонних людей.

В середине марта пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова рассказал, что журналистов и других людей, которые по работе бывают в Кремле, попросили не приходить туда в случае появления симптомов простуды и ОРВИ.

Также представитель Кремля прокомментировал ситуацию со вторничным визитом Владимира Путина в Госдуму. На заседании, которое посетил президент, присутствовал депутат Сергей Катасонов (ЛДПР). Парламентарий пренебрег самоизоляцией и пошел на работу сразу же после поездки во Францию.

"Данные о состоянии здоровья президента не для широкого круга, но он работает на полную катушку", - сообщил Песков в ответ на вопрос о том, сдавал ли Путин тест на коронавирус. Он также заметил, что президент в Госдуме не контактировал с депутатом Катасоновым.

Сам Катасонов ранее также заметил, что едва ли мог заразить Путина, поскольку его место в зале заседаний Госдумы находится "на галерке".

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СМИ сообщают о выявлении коронавируса у нескольких сотрудников Кремля

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Теги: кремль, коронавирус, администрация президента



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