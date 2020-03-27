"Потом" может уже не быть". Шумков обратился к жителям Зауралья в связи с пандемией коронавируса

07 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Курганская область
Вадим Шумков (2018) | Фото:Накануне.RU

"Потом" может уже не быть". Шумков обратился к жителям Зауралья в связи с пандемией коронавируса

Губернатор Курганской области Вадим Шумков выступил с обращением к жителям региона в связи со сложной ситуацией в мире в период эпидемии коронавируса.

Глава региона отметил, что идет формирование списка предприятий и организаций, работников которых отправят в оплачиваемые отпуска.

"Готовятся ограничения по работе предприятий общепита и сервиса. Мы перераспределяем средства, предусматриваем в бюджете дополнительные расходы на усиление материальной базы больниц, запас лекарств и необходимого оборудования", - сказал Шумков.

Стоит отметить, что по распоряжению главы российского правительства Михаила Мишустина до 5 апреля включительно в стране закроют все рестораны, бары и кафе - эта мера, естественно, коснется и Курганской области. Однако в своем обращении Вадим Шумков отметил, что в период опасной ситуации в мире в связи с коронавирусом власти региона сделают все, чтобы обеспечить условия жизни для зауральцев и самого региона.

Глава Зауралья порекомендовал гражданам старше 65 лет находиться дома.

Напомним, в регионе из-за эпидемии коронавируса действует режим повышенной готовности - закрыты все вузы, школы, детские сады, кинотеатры, музеи.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

"Потом" может уже не быть". Шумков обратился к жителям Зауралья в связи с пандемией коронавируса

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Вадим Шумков, коронавирус, пандемия, эпидемия, Курган, ограничения



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети