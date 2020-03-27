"Потом" может уже не быть". Шумков обратился к жителям Зауралья в связи с пандемией коронавируса

Губернатор Курганской области Вадим Шумков выступил с обращением к жителям региона в связи со сложной ситуацией в мире в период эпидемии коронавируса.

Глава региона отметил, что идет формирование списка предприятий и организаций, работников которых отправят в оплачиваемые отпуска.

"Готовятся ограничения по работе предприятий общепита и сервиса. Мы перераспределяем средства, предусматриваем в бюджете дополнительные расходы на усиление материальной базы больниц, запас лекарств и необходимого оборудования", - сказал Шумков.

Стоит отметить, что по распоряжению главы российского правительства Михаила Мишустина до 5 апреля включительно в стране закроют все рестораны, бары и кафе - эта мера, естественно, коснется и Курганской области. Однако в своем обращении Вадим Шумков отметил, что в период опасной ситуации в мире в связи с коронавирусом власти региона сделают все, чтобы обеспечить условия жизни для зауральцев и самого региона.

Глава Зауралья порекомендовал гражданам старше 65 лет находиться дома.

Напомним, в регионе из-за эпидемии коронавируса действует режим повышенной готовности - закрыты все вузы, школы, детские сады, кинотеатры, музеи.