07 Октября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
(2004) | Фото: Накануне.ru

В Югре капитану севшего на мель теплохода грозит до двух лет колонии

Готово к рассмотрению в суде уголовное дело капитана "Метеора-282", которому вменяют аварию, в результате которой судно село на мель. Сумма ущерба исчисляется миллионами рублей, сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.

Напомним, 14 сентября 2019 г. судно "Метеор-282", принадлежащее "Северречфлоту", село на мель в Октябрьском районе Югры. Теплоход выполнял рейс Берёзово – Ханты-Мансийск по реке Малая Обь. На борту находилось 60 пассажиров. К врачам обратились 19 пассажиров, трое из которых были госпитализированы. Пострадали также корпус, рулевое управление и винты теплохода. Ущерб владельцу теплохода – 9 млн руб.. одна из пассажирок получила тяжёлые травмы. Позже руководитель УрСУТ Пётр Решетников во время пресс-конференции заявил: экспертиза установила, что капитан использовал ненадлежащие лоцманские карты и навигационное оборудование.

Обвиняемому вменяют нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и причинение крупного ущерба. Ему грозит до двух лет колонии.

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В Югре капитану севшего на мель теплохода грозит до двух лет колонии

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Теги: Метеор-282, капитан, судно, обвинение, мель



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