Обнуление президентских сроков Путина разделило общество – социологи

Конституционная поправка об обнулении президентских сроков Владимира Путина не консолидировала общество, а скорее расколола его, свидетельствуют социологи. По данным опроса "Левада-центра", на которые ссылаются "Ведомости", поправку приветствуют 48% респондентов, против нее выступают 47%.

Интересно, что видеть Путина президентом после 2024 года хотели бы 46% опрошенных, против этого выступают 40%.

Почти четверть россиян (23%) вообще без особых чувств относится к этой поправке в Конституцию, 20% возмущены, 19% - обнадежены.

Две другие главные социологические службы России, ВЦИОМ и ФОМ, пока не публиковали опросов о том, одобряют ли граждане поправку об обнулении сроков.