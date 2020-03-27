Макрон предупредил о риске смерти Шенгенского соглашения из-за пандемии коронавируса

Французский президент Эммануэль Макрон не исключил, что пандемия коронавируса COVID-19 может разрушить основы Евросоюза. Сейчас страны-члены ЕС не проявляют солидарности, все были вынуждены закрыть свои национальные границы. Это мнение президента Франции прозвучало на совещании глав стран Евросоюза 26 марта, сообщает Reuters. "Мы можем столкнуться с риском смерти Шенгенского соглашения", - заявил Макрон.

Накануне о рисках уже для всего человечества Макрон, Путин, Трамп и другие лидеры ведущих мировых экономик говорили на саммите G20. Он впервые проходил в режиме онлайн-конференции – главы государств не стали встречаться, чтобы не подвергаться риску заражения. Кстати, премьер-минстр Канады Джастин Трюдо участвовал в конференции из дома – у его жены подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция", так что Трюдо находится на карантине.