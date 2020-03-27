07 Октября 2020
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Политика За рубежом
ПМЭФ, Эммануэль Макрон (2018) | Фото: forumspb.com

Макрон предупредил о риске смерти Шенгенского соглашения из-за пандемии коронавируса

Французский президент Эммануэль Макрон не исключил, что пандемия коронавируса COVID-19 может разрушить основы Евросоюза. Сейчас страны-члены ЕС не проявляют солидарности, все были вынуждены закрыть свои национальные границы. Это мнение президента Франции прозвучало на совещании глав стран Евросоюза 26 марта, сообщает Reuters. "Мы можем столкнуться с риском смерти Шенгенского соглашения", - заявил Макрон.  

Накануне о рисках уже для всего человечества Макрон, Путин, Трамп и другие лидеры ведущих мировых экономик говорили на саммите G20. Он впервые проходил в режиме онлайн-конференции – главы государств не стали встречаться, чтобы не подвергаться риску заражения. Кстати, премьер-минстр Канады Джастин Трюдо участвовал в конференции из дома – у его жены подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция", так что Трюдо находится на карантине.

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Макрон предупредил о риске смерти Шенгенского соглашения из-за пандемии коронавируса

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Теги: эммануэль макрон, шенгенское соглашение, евросоюз, коронавирус, коронавирус в европе, франция, саммит g20



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