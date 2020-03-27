Мишустин поручил закрыть санатории и курорты до 1 июня

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрыть места массового отдыха на курортах России до 1 июня 2020 года. Об этом сообщается на сайте правительства.

С 28 марта будет прекращено бронирование мест, прием и размещение в пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских лагерях и гостиницах, расположенных в курортах.

Также субъектам РФ было рекомендовано до 1 июня приостановить работу горнолыжных трасс.

Кроме того, регионам поручено рекомендовать гражданам отказаться от поездок, в том числе с целью отдыха и туризма.

В рамках борьбы с коронавирусом будут закрыты кафе, рестораны и бары в регионах - до 5 апреля.

Ранее глава российского правительства возмутился россиянами, которые не соблюдают предписанные правила карантина по коронавирусу.

На заседании правительства он напомнил, что правительство и парламент готовят введение уголовного наказания за такие проступки: штрафов и тюремных сроков.

Также Мишустин сказал, что теперь у всех граждан РФ, вернувшихся в Россию, будут брать анализы на коронавирус прямо в аэропорту.