07 Октября 2020
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пожар на улице Омская (2020) | Фото: 66.mchs.gov.ru

Число жертв пожара на улице Омская в Екатеринбурге увеличилось до семи

Число жертв пожара на улице Омская в Екатеринбурге увеличилось.

Огонь вспыхнул поздно вечером в четверг в двухэтажном одноподъездном деревянном доме, а конструкции здания способствовали его быстрому распространению. Ранее сообщалось, что при пожаре погибли четыре человека.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, площадь пожара составила 200 кв.м, из горящего дома огнеборцы вынесли два газовых баллона. По уточненным данным, погибли семь человек, еще один пострадал.

пожар на улице Омская(2020)|Фото: 66.mchs.gov.ru

Сегодня около 6 часов утра специалисты завершили разборку и проливку конструкций, пожар полностью ликвидирован. Все обстоятельства случившегося выясняют пожарные дознаватели и следственные органы. Администрацией Кировского района на базе школы №165 развернут пункт временного размещения жильцов.

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Число жертв пожара на улице Омская в Екатеринбурге увеличилось до семи

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Теги: дом, пожар, Омская, МЧС, Екатеринбург



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