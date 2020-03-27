Число жертв пожара на улице Омская в Екатеринбурге увеличилось до семи

Число жертв пожара на улице Омская в Екатеринбурге увеличилось.

Огонь вспыхнул поздно вечером в четверг в двухэтажном одноподъездном деревянном доме, а конструкции здания способствовали его быстрому распространению. Ранее сообщалось, что при пожаре погибли четыре человека.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, площадь пожара составила 200 кв.м, из горящего дома огнеборцы вынесли два газовых баллона. По уточненным данным, погибли семь человек, еще один пострадал.

Сегодня около 6 часов утра специалисты завершили разборку и проливку конструкций, пожар полностью ликвидирован. Все обстоятельства случившегося выясняют пожарные дознаватели и следственные органы. Администрацией Кировского района на базе школы №165 развернут пункт временного размещения жильцов.