В Югре медики отмечают положительную динамику у всех больных коронавирусом

Врачи рассказали о состоянии югорчан, у которых подтвердился коронавирус, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Состояние у двух заболевших коронавирусной инфекцией удовлетворительное. У тех, чьи анализы подтвердились 26 марта, состояние средней тяжести. У всех – положительная динамика, угрозы для их жизней нет", - сообщили Накануне.RU в департаменте здравоохранения Югры.

Напомним, ранее стало известно, что в округе больны COVID-19 двое. Второй диагноз подтвердился 21 марта, пострадавший – житель Сургута. С первым случаем заболевания он не связан, заболевшие не контактировали друг с другом. Молодой человек вернулся из путешествия по Европе (Великобритания, Австрия, Германия). По прибытии почувствовал себя плохо, вызвал бригаду "скорой помощи". Медицинские работники, выяснив, что сургутянин приехал из-за рубежа, взяли у него анализ на коронавирус и поместили его в инфекционный бокс. 26 марта диагноз подтвердился ещё у двоих югорчан, число пострадавших выросло до четырёх.