Глава Хакасии самоизолировался – он летел в самолете с женщиной, больной коронавирусом

Глава Хакасии Валентин Коновалов сообщил жителям региона, что ушел на самоизоляцию. Правда, не на две недели, как делают это обычно, а всего лишь до воскресенья.

В Instagram Коновалов написал: "Я летел в одном самолёте с женщиной, у которой вчера официально подтвердился коронавирус. Как только это стало известно, я прошел обследование в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора (результат анализа отрицательный), ограничил контакты и ушел на самоизоляцию до воскресенья включительно".

Коновалов пишет, что работает дистанционно и находится на круглосуточной связи с администрацией, проводит совещания в онлайн-режиме. Тем не менее, пока обязанности главы региона исполняет его первый заместитель Николай Миронов.