Певца Игоря Николаева проверяют на коронавирус

60-летний певец и композитор Игорь Николаев сдал тест на коронавирус COVID-19. Эту информацию телеканалу "360" подтвердила его помощница.

"Мы все люди. И мы все болеем в периоды осень-весна, и, слава Богу, выздоравливаем", — отметила помощница певца.

Ранее ряд СМИ сообщил, что артист обратился в больницу на Коммунарке в Москве, где лечат коронавирусных больных. Также сообщалось, что у Николаева проявились симптомы ОРВИ.

Накануне подтвердилась информация о том, что певец Лев Лещенко и его супруга заразились коронавирусом, они тоже находятся в инфекционной больнице на Коммунарке. Врачи рассказали, что Лещенко был в тяжелом состоянии в реанимации, но сейчас ему стало лучше.

Между тем, в сети обсуждают тесное общение пожилых звезд российской эстрады: они часто пересекаются на съемках на ТВ, а также не так давно отпраздновали несколько дней рождения, ходили друг к другу в гости.

Люди пожилого возраста находятся в группе риска по коронавирусу. Смертность от осложнений коронавируса у них гораздо выше. Власти просят пожилых людей не выходить из дома и минимизировать контакты с внешним миром.