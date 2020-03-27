Москвичи занимаются личными делами на удаленке

Жители Москвы, отправленные на удаленную работу, занимаются личными делами.

Они ездят по городу, ходят по магазинам, смотрят онлайн-видео. Таким образом, удаленная работа предоставила жителям мегаполиса дополнительные возможности, следует из данных интернет-сервисов и провайдеров: люди позволяют себе отвлекаться на посещение магазинов и просмотр кино в интернете.

Начиная с 3 марта доля дневных поездок на такси по Москве выросла на 20%, а вот количество утренних и вечерних заказов снизилось. Люди не едут на работу утром, но выбираются куда-то днем и предпочитают общественному транспорту такси, пишут "Ведомости".

Напомним, пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить в середине - конце следующей недели.

Как сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, в настоящее время нет избыточных мер в борьбе с распространением коронавируса. "Чем больше заградительных и карантинных мер мы примем сами для себя, тем это будет более эффективно", - сказал врач, сообщает "Интерфакс".

Как сообщалось, Москву не собираются закрывать в связи с ростом числа заболевших коронавирусом. Эта тема не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Как не обсуждалось, так и не обсуждается".

Министерство внутренних дел России разработает план на случай введения в Москве комендантского часа и ограничения въезда в город. Якобы план будет готов до конца марта.