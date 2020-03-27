07 Октября 2020
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Общество В России
уголовное дело (2016) | Фото: skr.su

Двое жителей Екатеринбурга пойдут под суд за похищение и вымогательство

Двум жителям Екатеринбурга 1987 и 1979 годов рождения предъявлено обвинение в похищение человека и вымогательстве.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, в ноябре 2018 года двое фигурантов похитили директора строительной фирмы в целях вымогательства у него 500 тыс. руб. При этом злоумышленники сильно избили потерпевшего. Коммерсанта они перемещали по нескольким адресам, вымогая деньги, используя для устрашения пистолет.

Потерпевшему пришлось согласиться, и он передал обвиняемым часть суммы, после чего сообщники его отпустили.

Мужчина обратился в больницу, а затем сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.

Уже допрошен ряд свидетелей, проведены обыски, также выполняются необходимые экспертизы. Задержанные заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

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Двое жителей Екатеринбурга пойдут под суд за похищение и вымогательство

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Теги: Екатеринбург, похищение, вымогательство



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