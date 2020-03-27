Жительница Челябинской области живет в аварийном доме без газа, отопления и воды

В эфире одного из федеральных телеканалов стало известно о проблеме жителей села Аргаяш Челябинской области, которые проживают в аварийном жилье без газа, отопления и воды.

Как сообщили Накануне.RU в СК России, в доме проживает женщина с ребенком-инвалидом, которой приходится полностью обеспечивать больного ребенка и мать – пенсионерку.

Как отмечается, местные власти не помогают семье даже с предоставлением положенного для мальчика специального кресла.

В аварийном доме также проживают и другие социально незащищенные граждане. По фактам нарушения их прав следственными органами региона организована процессуальная проверка.