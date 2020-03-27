Российская мобильная ОС "Аврора" получила сертификат

Компания "Открытая мобильная платформа" сообщила о завершении дополнительных испытаний российской мобильной платформы "Аврора" на соответствие требованиям доверия Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

Кроме того, мобильная операционная система также сертифицирована ФСБ России и может использоваться для защиты информации, не содержащей составляющих государственную тайну сведений, сообщает 3Dnews.

Как сообщалось, китайские производитель смартфонов Huawei, в отношении которого введены американские санкции, а потому потерявший доступ к обновлениям операционной системы Android, может найти ей замену в России.

Российские власти и представители компании обсудили установку на различные типы устройств Huawei операционной системы "Аврора", которая создана на базе финской Sailfish. Разработчиком российской мобильной операционной системы владеют "Ростелеком" и российский бизнесмен Григорий Березкин.