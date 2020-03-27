Lada подорожает с 1 апреля

"АвтоВАЗ" пересмотрит цены на свои автомобили.

Корректировка прайс-листов произойдет 1 апреля и затронет весь модельный ряд Lada. В среднем автомобили подорожают на 5-10 тыс. руб. - на 1%.

Предприятие уже оповестило об этом все дилерские центры.

Например, "базовая" Lada Granta Sedan с 455 тыс. 900 руб. подорожает до 460 тыс. 900 руб.

Причина повышения цен не называется, пишет "Российская газета".

Ранее стало известно, что "АвтоВАЗ" отзывает 1 тыс. 278 автомобилей Lada Xray для проверки трассировки жгута приборной панели.

Отзыву подлежат машины, проданные с сентября 2019 года по февраль текущего года, с определенными VIN-кодами.

В компании проинформируют водителей, чьи автомобили нуждаются в осмотре. У автомобиля проверят трассировку жгута и в случае необходимости закрепят его бесплатно.