Симоньян потеряла ребенка

Главный редактор российского международного информационного телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что потеряла ребенка.

"Я потеряла ребенка. Какое-то время побуду наедине со своей болью. Спасибо за понимание", — написала она на своей странице в Instagram.

При этом Маргарита Симоньян отметила, что, несмотря на горе, продолжит акции помощи беременным женщинам, матерям и врачам.

Напомним, 16 марта Маргарита Симоньян объявила о четвертой беременности. Журналистка забеременела всего через четыре месяца после рождения третьего ребенка. "Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна, - пишет Симоньян в Instagram. - Это, конечно, слишком рано — получается, я забеременела всего через 4 месяца после предыдущих родов, но раз уж так получилось, не могу воспринимать это иначе как благословение".

Редактор RT также высказалась по поводу абортов: "Не берусь советовать другим и не считаю, что этим должно заниматься государство, но лично для меня аборт всегда был невозможен". Симоньян объявила о благотворительном сборе для женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации во время беременности.

Симоньян живет с режиссером Тиграном Кеосаяном с 2012 года, в 2013 году Кеосаян официально развелся с женой, актрисой Аленой Хмельницкой, в том же году Маргарита родила первого ребенка, в 2014 году – второго, в октябре 2019-го – третьего.