Путин: коронавирус приведет к более масштабным потрясениям, чем мировой финансовый кризис

Пандемия коронавируса приведет к более масштабным потрясениям, чем мировой финансовый кризис 2008–2009 годов.

Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин в ходе экстренного саммита G20, который прошел в формате видеоконференции.

По словам главы государства, вызванный коронавирусом кризис будет иметь долгосрочные последствия для глобального развития. Одна из ключевых проблем - безработица, "пик которой при любом сценарии превысит уровень 2009 года".

По мнению Путина, динамика безработицы будет отражать эффективность антикризисных мер.

Президент России сообщил, что нынешний кризис отягощают торговые войны и санкции, а мировые лидеры должны избавиться "от всяческой политической шелухи", когда речь идет о таком гуманитарном вопросе, как жизнь и смерть людей, сообщает РБК.

Как сообщалось, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова предложила доработать идею генсека ООН Антониу Гутерриша и ввести санкции против тех, кто не отменил их в условиях пандемии коронавируса.

"Идея хорошая. Я бы немного ее доработала: ввести санкции в отношении тех, кто не отменил санкции", - сказала дипломат, передает ТАСС.

Напомним, лидерам стран, входящих в "Большую двадцатку" (G20), посоветовали отказаться от санкций и сплотиться в борьбе с эпидемией коронавируса.

Такое предложение озвучил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он считает, что санкции мешают странам обмениваться продовольственными товарами, медикаментами и другими предметами, в том числе первой необходимости.

Гутерреш также высказался за снятие ограничений на трансграничную торговлю.