Москвичей ждет "болотистая" погода

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о "болотистой" погоде, которая ожидается в Москве на следующей неделе.

"Дело в том, что для прогноза наиболее значимой характеристикой является поле давления. И вот до сих пор барическое поле было ярко выраженное – мощный антициклон, область высокого давления. А в начале следующей недели мы прогнозируем, что барическое поле будет не очень хорошо выраженным", - сказал синоптик.

Такое поле метеорологи называют градиентным: оно размытое, "спокойное, как болото", поэтому его и называют "болотистым", сообщает ТАСС.

Как ранее сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, для марта в мОскве типично похолодание …В город "будет прорываться активная холодная фронтальная система, а за ней пойдут воздушные массы полярного происхождения, что резко понизит температуру".