07 Октября 2020
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Экономика В России
(2006) | Фото: Накануне.ru

Налог на вклады свыше 1 млн начнут взимать лишь с 2022 года

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал подробности введения налога в 13% на доход по банковским вкладам.

По его словам, взимать его начнут только с 2022 года по итогам 2021 года. Проценты по вкладам в иностранной валюте начнут считать в ежедневном режиме с помощью перевода суммы в рублевый эквивалент по курсу Банка России. Как отметил министр, при этом налогом не будут облагаться изменения суммы вклада, вызванные курсовыми колебаниями, сообщает ТАСС.

Напомним, в обращении к нации президент Владимир Путин обозначил меры экономической и социальной поддержки и назвал источники пополнения бюджета. Одним из них, в частности, станет налог с банковских вкладов.

Для тех граждан, у которых вклады превышают 1 млн руб., проценты будут облагаться подоходным налогом в 13%. В эту категорию войдут около 1% граждан.

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Налог на вклады свыше 1 млн начнут взимать лишь с 2022 года

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Теги: налог, вклад



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