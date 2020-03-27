Назван срок пика заболеваемости коронавирусом в Москве
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить в середине - конце следующей недели.
Как сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, в настоящее время нет избыточных мер в борьбе с распространением коронавируса. "Чем больше заградительных и карантинных мер мы примем сами для себя, тем это будет более эффективно", - сказал врач, сообщает "Интерфакс".
Напомним, 24 марта президент России Владимир Путин приехал в Коммунарку в больницу, где находятся граждане с подозрением на коронавирус COVID-19.
Глава государства отметил, что работа центра налажена как часы. Путину помогли одеть специальный костюм для защиты от коронавируса и маску.
"Чувствуется, что люди знают, что делать, как делать, всё у них есть, они эффективно применяют имеющуюся технику, аппаратуру, средства", - отметил президент.
Лещенко госпитализирован с подозрением на коронавирус в Москве