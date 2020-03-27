Глава ФЗНЦ призвал МИД РФ прекратить дипломатические отношения с ливийским ПНС

Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) призвал МИД РФ прекратить дипломатические отношения с ливийским террористическим правительством. В Фонде отметили, что полномочия ПНС прекратились еще в 2018 году.

В мае прошлого года сотрудники ФЗНЦ Максим Шугалей, Самер Суэйфан и Александр Прокофьев прибыли в Триполи для проведения социологического исследования. Некоторые данные они успели отправить до незаконного задержания. Их в своем Telegram-канале обнародовал глава фонда Александр Малькевич.

Он также отметил, что на сегодняшний день ПНС состоит их бандформирований и террористов. В 2015 году были приняты Схиратские соглашения, но ПНС не выполнило ни одного взятого на себя обязательства.

Главной задачей соглашения было урегулирование ситуации в Ливии, проведение всеобщего референдума касательно новой Конституции и выборов президента и парламента. Ничего из этого сделано не было.

Согласно документам, полномочия правительства истекли еще в 2018 году. Поэтому сейчас все действия ПНС незаконны. Поддерживать дипломатические отношения с другими государствами и заключать международные договоры триполитанское правительство также имеет права.

Поэтому Малькевич призвал российское дипломатическое ведомство разорвать всяческие отношения с ПНС, посольство которого также должно прекратить работу на территории РФ.

«С соответствующими предложениями от лица Фонда защиты национальных ценностей я обратился в профильные комитеты Государственной Думы и Совета Федерации ФС РФ, а также к Министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Свою позицию мы также доведем до министров иностранных дел всех государств мира, поддерживающих дипломатические отношения с государством Ливия», — заявил он.