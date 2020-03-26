По факту взрыва газа в жилом доме Магнитогорска возбуждено уголовное дело

СК возбудил уголовное дело по факту смерти двух местных жителей при взрыве бытового газа в жилом доме в Магнитогорске.

Напомним, ЧП произошло в доме №19 по улице Доменщиков. По предварительной информации, из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования произошел хлопок газа с последующим воспламенением в квартире на втором этаже пятиэтажного дома. Огонь перекинулся и на другие этажи. В результате инцидента погибли женщина и подросток, еще один ребенок госпитализирован в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). На место выехал и.о. руководителя следственного управления Степан Шульга для организации работы оперативно-следственной группы.