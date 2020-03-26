06 Октября 2020
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Происшествия Челябинская область
взрыв газа, Доменщиков, 19 (2020) | Фото: vk.com/magnitkacity, Андрей Осян

При взрыве газа в доме в Магнитогорске погибли женщина и подросток, годовалый ребенок находится в крайне тяжелом состоянии

При взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске погибли женщина и подросток, еще один ребенок госпитализирован в больницу в крайне тяжелом состоянии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

"Ребёнок 2018 года рождения в крайне тяжелом состоянии находится в детской городской больнице. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе.

Губернатор Алексей Текслер сообщил, что у ребенка много ожогов, рассматривается возможность доставки его в Челябинск, готов вертолет санитарной авиации.

Также глава региона рассказал о возможных причинах происшествия.

"Свидетели слышали хлопок, потом возник пожар. Это было на втором этаже пятиэтажного дома. Пламя быстро распространилось наверх. Все спасательные службы вовремя приехали на объект, пожар был достаточно быстро локализован. Задымление еще остается. Есть свидетели, которые пояснили, что видели, как в подъезд, соответственно, в квартиру, доставляли газовый баллон. Поэтому пока основная версия - взрыв баллона", – отметил он.

взрыв газа, Доменщиков, 19(2020)|Фото: vk.com/magnitkacity, Андрей Осян

Напомним, ЧП произошло в доме №19 по улице Доменщиков. По предварительной информации, из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования произошел хлопок газа с последующим воспламенением в квартире на втором этаже пятиэтажного дома. Огонь перекинулся и на другие этажи. В настоящий момент пожар локализован. Жильцы двух подъездов эвакуированы – 31 человек. В доме продолжают работать аварийно-спасательные службы.

Глава Магнитогорска Сергей Бердников рассказал, что в квартире, где произошел хлопок газа, делали ремонт. По предварительной информации, речь идет об установке натяжных потолков. В школе №36 организован штаб. Жители пострадавшего дома будут размещены в гостиницах.

взрыв газа, Доменщиков, 19(2020)|Фото: vk.com/magnitkacity, Андрей Осян

"Будет оказана вся необходимая помощь. В частности, материальная помощь в силу сложившейся ситуации. Будет также компенсирован имущественный ущерб пострадавшим. В зависимости от тяжести последствий будут приняты индивидуальные решения по помощи пострадавшим и семьям погибших", - подчеркнул Алексей Текслер.

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При взрыве газа в доме в Магнитогорске погибли женщина и подросток, годовалый ребенок находится в крайне тяжелом состоянии

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Теги: взрыв, пожар, МЧС, Алесей Текслер,



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