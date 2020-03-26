МЧС: Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске

В МЧС подтвердили гибель двух человек при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске, сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

В пресс-службе регионального минздрава Накануне.RU сообщили, что среди пострадавших два ребенка. На место уже выехали бригады врачей от областной детской клинической больницы: анестезиолог-реаниматолог, хирург, травматолог, комбустиолог.

Напомним, ЧП произошло в доме №19 по улице Доменщиков. По предварительной информации, из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования произошел хлопок газа с последующим воспламенением в квартире на втором этаже в седьмом подъезде. Огонь перекинулся и на другие этажи. В настоящий момент пожар локализован. Жильцы двух подъездов эвакуированы. На месте работает глава города Сергей Бердников.