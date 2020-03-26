Текслер поручил организовать пункты временного размещения для пострадавших в Магнитогорске

Губернатор Алексей Текслер поручил главе Магнитогорска Сергею Бердникову организовать пункты временного размещения для людей, пострадавших при взрыве в доме Магнитогорска.

Напомним, взрыв произошел в доме №19 по улице Доменщиков. По предварительной информации, двое погибли. Возгорание произошло в квартире на втором этаже, но огонь перекинулся и на другие этажи. В настоящий момент пожар локализован. Жильцы двух подъездов эвакуированы. На месте работает глава города Сергей Бердников.

Градоначальник и руководитель ГУ МЧС по Челябинской области Юрий Буренко доложили о текущей ситуации Алексею Текслеру.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона, губернатор поручил главе города организовать пункты временного размещения для людей и провести работу по определению пострадавших. Полиции поручено обеспечить охрану имущества граждан в пострадавшем доме.

Минздрав должен обеспечить пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь, а минсоц – оказать меры социальной поддержки.