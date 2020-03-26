В МЧС сообщили о локализации пожара в доме в Магнитогорске, где произошел взрыв

В Магнитогорске локализован пожар в доме, где произошел взрыв, сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Напомним, взрыв произошел в доме №19 по улице Доменщиков. По предварительной информации, двое погибли. Предварительная причина произошедшего - газ.

В пресс-центре регионального ГУ МЧС рассказали, что по прибытию на место был объявлен ранг пожара №3. На месте работают подразделения 2 пожарно-спасательного отряда. В 20.20 объявлена локализация пожара.