Украина будет судиться с Россией за запрет иностранцам владеть землей в Крыму

Украина будет обращаться в международные суды из-за введения Россией запрета для иностранцев владеть землей в Крыму. Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

Президент РФ Владимир Путин 20 марта подписал указ, расширяющий перечень территорий, где иностранцы не могут владеть земельными участками. В список попало большинство районов Крыма.

Киев осудил решение Москвы и пообещал использовать все возможности международных судебных инстанций для отмены указа президента России и привлечения его к ответственности за нарушение желаний Украины. И призвал Запад не ослаблять антироссийские санкции.

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов отметил, что в Крыму по-прежнему есть земельные участки в собственности граждан Украины. Конфискация им не грозит, но они будут ограничены в дальнейшем обороте. А вот новые приобретения земли становятся невозможными.

В список попали также Калининградская и Астраханская области. Эксперты отмечают, что это обычная мировая практика - не разрешать иностранцам покупать землю на приграничных территориях.