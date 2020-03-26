06 Октября 2020
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Общество Северо-Западный ФО Вологодская область
ледоход (2004) | Фото: Накануне.ru

Вологда готовится к паводку. Региональные власти оценили подготовку областной столицы к паводку как удовлетворительную

Накануне в администрации Вологды прошло совещание, на котором рассматривали вопросы подготовки областной столицы к весеннему паводку, Как передает корреспондент Накануне.RU. Ответственные специалисты отчитались о проводимой подготовительной  работе заместителю губернатора Виктору Рябишину и мэру Вологды Сергею Воропанову.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Вологодской области, сейчас в Вологде и близлежащих районах продолжается расчистка малых рек. Готово к работе  860 единиц техники разных структур.При необходимости может быть привлечено до  2000 человек к работам по устранению последствий.

Виктор Рябишин предложил всем ответственным службам проанализировать данные по уровню воды за последние пять лет, чтобы можно было спрогнозировать развитие ситуации.

рябишин, мэр вологды воропаев(2020)|Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

«По поручению губернатора области Олега Кувшинникова в этом году мы начали работу по подготовке к возможному паводку раньше. Такие оперативные совещания мы проводим во всех районах региона. Подготовку Вологды я считаю удовлетворительной, - прокомментировал заместитель главы региона Виктор Рябишин. - Был поднят вопрос об усилении берегоукрепления реки Вологды. В Правительстве области эту тему планируем обсудить на федеральной уровне».

«Мы не снимаем в городе режим повышенной готовности. Держим ситуацию на контроле. Второй пик паводка по прогнозам специалистов можно ожидать в первой декаде апреля», - отметил Сергей Воропанов.

Пока показатели воды в реке Вологде не превышают критической отметки. На 25 марта уровень воды в реке 354 см или 109,74 м (критический 112,2 м) по Балтийской системе.

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Вологда готовится к паводку. Региональные власти оценили подготовку областной столицы к паводку как удовлетворительную

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Теги: паводок, реки вологды, показатели воды



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