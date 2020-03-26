Вологда готовится к паводку. Региональные власти оценили подготовку областной столицы к паводку как удовлетворительную

Накануне в администрации Вологды прошло совещание, на котором рассматривали вопросы подготовки областной столицы к весеннему паводку, Как передает корреспондент Накануне.RU. Ответственные специалисты отчитались о проводимой подготовительной работе заместителю губернатора Виктору Рябишину и мэру Вологды Сергею Воропанову.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Вологодской области, сейчас в Вологде и близлежащих районах продолжается расчистка малых рек. Готово к работе 860 единиц техники разных структур.При необходимости может быть привлечено до 2000 человек к работам по устранению последствий.

Виктор Рябишин предложил всем ответственным службам проанализировать данные по уровню воды за последние пять лет, чтобы можно было спрогнозировать развитие ситуации.

«По поручению губернатора области Олега Кувшинникова в этом году мы начали работу по подготовке к возможному паводку раньше. Такие оперативные совещания мы проводим во всех районах региона. Подготовку Вологды я считаю удовлетворительной, - прокомментировал заместитель главы региона Виктор Рябишин. - Был поднят вопрос об усилении берегоукрепления реки Вологды. В Правительстве области эту тему планируем обсудить на федеральной уровне».

«Мы не снимаем в городе режим повышенной готовности. Держим ситуацию на контроле. Второй пик паводка по прогнозам специалистов можно ожидать в первой декаде апреля», - отметил Сергей Воропанов.

Пока показатели воды в реке Вологде не превышают критической отметки. На 25 марта уровень воды в реке 354 см или 109,74 м (критический 112,2 м) по Балтийской системе.