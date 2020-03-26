06 Октября 2020
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екатеринбург аэропорт кольцово самолёт а-320 авиакомпания уральские авиалинии (2018) | Фото: Накануне.ru

"Уральские авиалинии" освоили миллиардную поддержку, но не торопятся возвращать деньги за билеты тысячам пассажиров

Авиакомпания "Уральские авиалинии" не спешит возвращать десяткам тысяч людей средства за отмененные рейсы даже на фоне полученных миллиардных субсидий от государства.

Согласно сайту российского правительства, перевозчик в первом квартале 2020 г. получил 1 млрд 51 млн руб. в качестве субсидий для возмещения недополученных доходов, связанных с авиаперевозками в Симферополь и ряд других городов. Таким образом, компания является крупнейшим получателем бюджетных субсидий. К примеру, министерство здравоохранения Свердловской области получило лишь 32 млн руб. на приобретение 16 аппаратов искусственной вентиляции легких, жизненно необходимых для пациентов, больных "чумой 20-х годов 21 века".

Несмотря на такие крупные вливания в "УА", компания не спешит возвращать клиентам деньги за отмененные из-за коронавируса рейсы, пассажиры буквально завалили ее обращениями. Часть из них уже пожаловались в надзорные органы. Спустя несколько дней после публикации Накануне.RU проблему признали в пресс-службе перевозчика. Там заявили, что гневных писем так много, что их успевают обрабатывать лишь с девятидневной задержкой. По оценкам "УА", в настоящий момент зарегистрировано более 20 тыс. заявок.

"Авиакомпания "Уральские авиалинии" разработала для пассажиров несколько вариантов инструкций по возврату/обмену авиабилета, которые размещены на официальном сайте. Авиакомпания не отказывает в возврате средств, но предлагает рассмотреть и другие возможные варианты перелета. Вынужденный возврат средств за билет рассматривается при письменном обращении пассажира в авиакомпанию", - сказали там.

В связи с большим количеством обращений в службу поддержки время ожидания ответа увеличено.

"За текущую неделю многократно увеличилось количество обращений в нашу службу поддержки. Все заявки обрабатываются в порядке очереди, в настоящий момент их более 20 тыс., а в день обрабатывается более 3 тыс. По состоянию на 25 марта мы работаем с пассажирами, которые обратились к нам 16 марта", - подытожили в компании.

Федеральные субсидии для Свердловской области в 2020 году(2020)|Фото: Telegram/Екатеринбургерная

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"Уральские авиалинии" освоили миллиардную поддержку, но не торопятся возвращать деньги за билеты тысячам пассажиров

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Теги: Уральские авиалинии, авиабилеты, отмена рейсов, жалобы, финансы



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Ранее 07.04.2020 09:01 Мск Счетная палата проверила, как "Уральские авиалинии" расходуют субсидии от государства

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