06 Октября 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
девочка, детсад, детский сад, краски, ребенок (2019) | Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

В Перми в выходную неделю для детей врачей и чиновников в детских садах будут работать дежурные группы

В Перми для детей, родители которых работают в службах жизнеобеспечения, в детских садах будут действовать дежурные группы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

К ним относятся медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские, финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней. Приказ о создании дежурных групп в настоящий момент готовится.

Напомним, с 28 марта по 5 апреля в России введены выходные дни. Образовательные учреждения города работать не будут. Выходные объявлены также для школьников - дистанционное обучение в эти дни вестись не будет. Ранее школы определили электронные платформы, с использованием которых будут проводить обучение, составили расписания занятий.

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В Перми в выходную неделю для детей врачей и чиновников в детских садах будут работать дежурные группы

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Теги: детский сад, коронавирус, карантин в Перми



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