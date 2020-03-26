В Перми в выходную неделю для детей врачей и чиновников в детских садах будут работать дежурные группы

В Перми для детей, родители которых работают в службах жизнеобеспечения, в детских садах будут действовать дежурные группы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

К ним относятся медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские, финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней. Приказ о создании дежурных групп в настоящий момент готовится.

Напомним, с 28 марта по 5 апреля в России введены выходные дни. Образовательные учреждения города работать не будут. Выходные объявлены также для школьников - дистанционное обучение в эти дни вестись не будет. Ранее школы определили электронные платформы, с использованием которых будут проводить обучение, составили расписания занятий.