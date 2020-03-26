Экс-главу Челябинска Тефтелева выпустили из СИЗО под домашний арест

Седьмой кассационный суд изменил меру пресечения бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву, обвиняемому в получении взятки, с заключения под стражу на домашний арест, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Экс-глава будет находиться под домашним арестом до 10 апреля.

Напомним, Тефтелев был задержан в Магнитогорске 11 декабря и доставлен в Следственный комитет. Вместе с ним был задержан Евгений Пашков. Они обвиняются в том, что в период исполнения должностных обязанностей получили взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов, считает СК. Источник в силовых структурах сообщил, что речь идет о строительстве образовательного учреждения в Парковом мкр-не. Сотрудники ФСБ "разрабатывали" Тефтелева, начиная с 2017 года. 12 декабоя Центральный районный суд заключил под стражу экс-чиновника.